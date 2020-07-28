المحكمة تصدم أحمد عز في دعواه ضد الفنانة زينة

قضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز بتحويل «توأم زينة» من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى ونقل الصغيرين إلى مدرسة قريبة من المنزل.





استمعت المحكمة لمرافعة معتز الدكر، محامي «زينة» والذى طلب برفض الطلبين المقدمين من «عز» تأسيسا على أن الأمر الوقتى الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم، وأن المادة أشارت بأنه لا مساس بمصلحة الصغيرين وأن التحويل يكون من جانب الأم لأنها هي المسؤولة عن الولاية التعليمية.





وقال محامي «زينة» إن «عز» متيسر الحال وفي مقدرته إدخال صغيريه المدرسة البريطانية، وقدم حافظة مستندات تحوى على التحريات التي تفيد أن أجر «عز» من الأفلام والحملات الإعلانية عالى إضافة إلى مشاركته في المسرحيات التي عرضت بالخارج.

كان «عز» أقام دعوى أمام الأمور الوقتية بمحكمة أسرة مدينة نصر طلب فيها تحويل توأم زينة من المدرسة البريطانية إلى أخرى وأن تكون قريبة من المنزل.