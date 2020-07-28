إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

28 يوليه 2020 - 08:02 م

أصيب 14 فردًا من عائلة واحدة بولاية تكساس الأمريكية بفيروس كورونا المستجد في أعقاب حفل أقيم في 13 يونيو للاحتفال بولادة حفيد للأسرة، حيث مات أحدهم لاحقًا متأثرًا بإصابته.



وذكرت شبكة "أن بي سي نيوز"، أن توني جرين وهو من دالاس يعتقد أن الوباء العالمي كان خدعة، ووصف العدوى بأنها "درس قاس في واقع (كوفيد – 19)".



وقال جرين: "اعتقدت أن الفيروس خدعة. اعتقدت أن وسائل الإعلام الرئيسية والديمقراطيون كانوا يستخدمونها لإثارة الذعر، وتحطيم الاقتصاد وتدمير فرص ترامب في إعادة انتخابه".



وكتب: "أنا أدعو نفسي أولاً، لكن الآن هذا أمر شخصي، وسقطت على سيفي. وأعدكم، إذا واصلنا القلق أكثر بشأن تعكير صفو حياتنا بهذا الفيروس، فلن يسلم أحد من الأمريكيين"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".





جرين (43 عامًا) يصف نفس بأنه "محافظ مثلي"، استضاف الحفل مع شريكه - حيث لم يكن هما أو أحد من أفراد الأسرة يرتدون أقنعة. في اليوم التالي استيقظ وهو يشعر بالغثيان، وخلال يومين شعر شريكه ووالداه بأعراض الإصابة.



في غضون أيام، مرضت حماته وأخته، وكذلك مرض والدا المولود الجديد.



وقالت الشبكة، إن درين ووالد شريكه رفائيل سيجا دخلا المستشفى في 24 يونيو، وكذلك والدة سيجا - التي توفيت بسبب الفيروس في 2 يوليو في غرفة المستشفى المجاورة لابنها. وأضافت أن سيجا، سيتم وضعه على جهاز دعم الحياة.



وقال جرين: "لا يسعني إلا أن أشعر بالمسؤولية لإقناع عائلاتنا أنه من الآمن أن نلتقي. هناك الكثير من الأشياء التي كنت سأقوم بها بشكل مختلف".



وحاول جرين أن يحقق أرباحًا من خلال إنشاء صفحة لجمع الأموال للعائلة، لكن ذلك لم يكن موضع ترحيب.



وكتب: " إنني أشعر بقلب شديد وندم شديد ولكن يجب أن أبلغ كل مساهم أنني مضطر لإنهاء حملة جمع التبرعات هذه ورد الأموال لكل متبرع. لقد حاولت أن أتصرف بشرف - خدمة لمصلحة رافائيل وماريسا - لا أحد آخر".



وكتب: "لسوء الحظ ، فإن الآخرين - داخل الأسرة - مستاءون من محاولاتي لتقديم المزيد من الحب والدعم والصلاة والمساهمات المالية في وقت حاجتهم. بسبب مضايقتهم المستمرة وسلوكهم الانتقامي (ضد نصيحتي) ترفض ماريسا الآن قبول هذه الأموال".

