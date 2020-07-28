» عضوة بالكونجرس تطالب بحظر حملة التجنيد باستخدام الألعاب الإلكترونية

28 يوليه 2020 - 08:21 م



دعت نائبة بالكونجرس إلى فرض حظر على الجيش في استخدام منصات الألعاب الشهيرة عبر الإنترنت لتجنيد المجندين الجدد.



وطالبت النائبة إليكسندريا أوكاسيو كورتيز البالغة من العمر 30 عامًا من لجنة قواعد مجلس النواب اعتماد قيود جديدة يوم الثلاثاء تنهي إعلانات الوظائف الرقمية في البنتاجون.



وأبلغت أوكاسيو كورتيز، صحيفة "نيويورك تايمز"، أن اقتراحها سيحظر استخدام الأموال من قبل "القوات المسلحة للحفاظ على وجودها على Twitch.tv أو أي لعبة فيديو أو رياضة إلكترونية أو منصة بث مباشر".



وأضافت: "سواء من خلال محطات التوظيف في غرف طعامهم، أو الآن من خلال فرق الرياضة الإلكترونية، يتم استهداف الأطفال في المجتمعات ذات الدخل المنخفض باستمرار للتجنيد".



وتابعت: "في العديد من المدارس الثانوية العامة حيث يتواجد المجندون العسكريون بشكل يومي، لا يوجد مستشار حتى. ونتيجة لذلك، يتوقف الجيش عن الشعور بأنه خيار ويبدأ في الشعور بأنه الخيار الوحيد للعديد من الشباب الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض".



وقالت النائبة عن نيويورك، إن الانضمام إلى الجيش "يمكن للبعض أن يوفر مهنة مجزية، لكن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض لا يتم منحهم في أي مكان القرب من نفس المعلومات، أو الوصول إلى المدارس التجارية أو الكليات أو أي وظيفة أخرى من فرص التخرج".

