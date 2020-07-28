«الصحة العالمية»: كورونا «موجة كبيرة».. ولا يأخذ طابعًا موسميًا

28 يوليه 2020 - 08:50 م



حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من التهاون في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، قائلة إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تأخذ طابعًا موسميًا في العادة.



وأضافت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف: "الناس ما زالوا يفكرون في مسألة المواسم. ما ينبغي أن نفهمه جميعًا أن هذا فيروس جديد.. وسلوك هذا الفيروس مختلف".



ودعت إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء عدوى كورونا التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة، فيما تواصل عدة دول فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.



ونبهت من مغبة التفكير في وجود موجات للفيروس. وقالت "ستكون موجة كبيرة واحدة. سوف تتفاوت علوًا وانخفاضًا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك".



من جهته، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم من إصابات جديدة في أوروبا، حيث دافع عن قرار حكومته بإعادة فرض قواعد الحجر الصحي على السفر إلى إسبانيا.



وأدى تحرك المملكة المتحدة لإسقاط إسبانيا من قائمة السفر الآمن إلى حرب دبلوماسية بين مدريد ولندن.



ووصف بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني ، الحظر الشامل على السفر غير الضروري بين البلدين بأنه "خطأ" و "غير عادل".



لكن جونسون رد اليوم، وأصر على أن الحكومة يجب أن تتحرك بسرعة للرد على التهديدات المحتملة لمواجهة (كوفيد – 19).



وقال: "ما علينا القيام به هو اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة حيث نعتقد أن المخاطر بدأت في الظهور مرة أخرى. لنكن واضحين تماما بشأن ما يحدث في أوروبا، بين بعض أصدقائنا الأوروبيين، أخشى أن ترى في بعض الأماكن علامات موجة ثانية من الوباء".



وقال رئيس الوزراء إن الأمر متروك للأفراد لاختيار ما إذا كانوا سيسافرون للخارج هذا الصيف، مع تزايد عدم اليقين بشأن السلامة.



وأضاف: "هذه قرارات للعائلات وللأفراد حول المكان الذي يريدون الذهاب إليه. إنه أمر حيوي أنه عندما يعود الأشخاص من الخارج إذا عادوا من مكان أخشى فيه تفشي المرض، يجب عليهم الذهاب إلى الحجر الصحي".



وتابع: "لهذا السبب اتخذنا الإجراء الذي اتخذناه وسنستمر طوال فصل الصيف في اتخاذ مثل هذا الإجراء عند الضرورة".

