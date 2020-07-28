عبد الفتاح مطاوع: مصر تلتزم بمفاوضات سد النهضة بمبدأ «خيرهم من يبدأ بالسلام»

28 يوليه 2020 - 08:54 م



قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن هناك العديد من الخيارات في التعامل مع أثيوبيا في ملف سد النهضة ولكن مصر تلتزم بالمفاوضات من مبدأ «خيرهم من يبدأ السلام».



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن نهج مصر في التعامل مع سد النهضة عكس التصريحات التي تأتي من الجنوب وتتحدث الحروب .

وأكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، أن مياه النيل مسألة حياة لمصر والأجيال القادمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كأي مواطن مصري مشغول ومراقب لما يحدث في ملف سد النهضة.

