  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:35 م
Advertisements
بحث متقدم
الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

الصحة العالمية

«الصحة العالمية»: كورونا «موجة كبيرة».. ولا يأخذ طابعًا موسميًا

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

بالفيديو.. حفرة "نهاية العالم" الغامضة بروسيا تحير العلماء

فيديو مرعب.. الأرض تبتلع شخصين بشكل مفاجئ

طفل رضيع

الزوجان يفاجآن والديهما بتوأم سري.. هكذا كانت رد فعل الجدة

كسلا

السودان: محتجون يسيطرون على المؤسسات الحكومية بولاية "كسلا"

3 أضرار يسببها الاستحمام اليومي

عادة صحية خطرة.. لهذا يجب عليك أن تتوقف عن الاستحمام بالصابون

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

عرب وعالم

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين
سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

تعليق غريب من مدرب برشلونة بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد

#

سجن مدرب جمباز بعد معاشرته فتاة صغيرة لعدة سنوات

قضت محكمة بريطانية بمعاقبة مدرب لكرة القدم بالسجن 30 عامًا، بتهمة الاعتداء الجنسي على الأولاد الذين يقوم بتدريبهم.
 
وقعت حوادث الاعتداء من جانب أنتوني مارينو في التسعينات أثناء تدريب الشباب لفريق شباب ويثنشوي في جنوب مانشستر.

واستمعت المحكمة إلى كيفية تمكن من كسب ثقة الآباء في دعوة الفتيان إلى منزله حيث وقعت الإساءات، حتى أنه قام بدعوة أحد الأولاد في جولة بدعوى أنه كان يناقش اختياره للفريق. 

وسمع المحكمة من الصبي المدعو للانضمام إلى الفريق كيف قيل له أولاً، إنه يجب عليه المشاركة في "حفل" أولاً. وفي مناسبات أخرى أعطى فتى آخر القليل من أدوات كرة القدم بعد التحرش به.

ودعي ثالث أيضًا إلى منزل مارينو للعب كرة القدم على جهاز الكمبيوتر الخاص به. وأثناء ذلك الصبي سمع فجأة صوت فيلم إباحي، قبل أن يهاجمه مارينو جنسيًا.

وتم تقديم مارينو إلى القضاء الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لجرائمه ضد الفتيان الثلاثة الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في ذلك الوقت.

وقال المدعي العام ديفيد بنتلي، إن ماريون أخبر الفتى الذي يريد الانضمام إلى الفريق أنه يحتاج أولاً إلى اختبار ما إذا كان "رجلاً كافيًا" للانضمام إلى الفريق. 

يقول الضحية إن مارينو أساء إليه مرة واحدة ولكن في ثلاث مناسبات على الأقل.

كما تم إعطاء الضحية معدات كرة القدم، وقال إن مارينو أساء إليه ثلاث مرات. وأضاف بينتلي أن مارينو دعاه في إحدى المناسبات إلى منزله ليعطيه "هدية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

تم القبض على مارينو في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالجرائم التاريخية، ونفى جميع المزاعم التي وُجهت إليه في مقابلات مع الشرطة.

وكان اثنان من ضحاياه، البالغان الآن في المحكمة.

قالت القاضية سوزان جودارد كيو سي، إن سلوك مارينو كان له "تأثير خطير للغاية" على الشباب الثلاثة. كما استمعت المحكمة إلى أن المنحرف المتسلسل كان لديه إدانات سابقة بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وفي عام 2005، حُكم عليه بالسجن 20 شهرًا لثلاث تهم تتعلق بالاعتداء على طفل عمره أقل من 16 عامًا، والذي دربه مارينو أيضًا في فريق كرة قدم.

وقال القاضي جودارد إنه "من غير المعقول" أن يتلقى مارينو عقوبة مماثلة بموجب القانون الحالي.

في عام 2010 ، تلقى مارينو أمر إعادة تأهيل مجتمعي لمدة ست سنوات لست تهم فاضحة مع طفل دون سن 16.

أقر مارينو بأنه مذنب في خمس تهم تتعلق بالوقاحة مع طفل ، وتهمة واحدة من الاعتداء غير اللائق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير عاجل: معقم اليدين يسبب حروقًا خلال الحرارة المرتفعة
» برلماني: مدينة الروبيكي خطوة على الطريق الصحيح لإحياء قطاع الغزل
» عضوة بالكونجرس تطالب بحظر حملة التجنيد باستخدام الألعاب الإلكترونية
» حملة «جو بايدن» تطلب من الموظفين حذف «تيك توك» من هواتفهم
» 3 حالات كورونا جديده بالاتحاد السكندري
» عاجل.. مدير المخابرات العامة يلتقي رئيس المجلس الانتقالي السوداني
» «كيم كارداشيان» تبكي في أول مقابلة مع زوجها «كاني ويست»
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» دراسة تكشف عن مفاجأة حول الحشيش والعلاقة الحميمة
» شعبة الذهب تحذر: "داخلين على أزمة عالمية"
» فرمان من الخطيب بشأن أحمد فتحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية