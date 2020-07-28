  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:34 م
Advertisements
بحث متقدم
الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

الصحة العالمية

«الصحة العالمية»: كورونا «موجة كبيرة».. ولا يأخذ طابعًا موسميًا

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

بالفيديو.. حفرة "نهاية العالم" الغامضة بروسيا تحير العلماء

فيديو مرعب.. الأرض تبتلع شخصين بشكل مفاجئ

طفل رضيع

الزوجان يفاجآن والديهما بتوأم سري.. هكذا كانت رد فعل الجدة

كسلا

السودان: محتجون يسيطرون على المؤسسات الحكومية بولاية "كسلا"

3 أضرار يسببها الاستحمام اليومي

عادة صحية خطرة.. لهذا يجب عليك أن تتوقف عن الاستحمام بالصابون

بعد إصابة طفلة بكورونا ..

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

عرب وعالم

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي
وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

دولة عربية تعلن قضاء عيد الفطر في الحجر الصحي

#

"أديب": دفعت عشر أضعاف قيمة إقامة نجلي في الحجر الصحي

#

شاهد.. لوك صادم لفنانة شهيرة في الحجر الصحي

#

قناة إسرائيلية تؤكد وضع حسن نصر الله في الحجر الصحي

تم إخبار حوالي 200 من سكان قرية إسبانية بوضعهم داخل الحجر الصحي، بعد أن أثبت إصابة شخص واحد فقط بفيروس كورونا المستجد.

وغالبية السكان في "سوتيلو دي لاس بالوماس" من كبار السن، ما أثار مخاوف من أن أي تفش للفيروس قد يكون مدمرًا، وفق صحيفة "ديلي ميرور".

وطلب عمدة القرية من الجميع البقاء في المنزل لمدة عشرة أيام على الأقل بعد أن أثبتت إصابة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا بالفيروس.

ويقول فرناندو ريسينو كاريو، إن الغالبية العظمى من السكان معرضون للخطر بسبب أعمارهم، وهو قلق من انتشار الفيروس. 

وبدأت السلطات الصحية الآن في تتبع الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بهذه العائلة في الأيام الأخيرة.

ولم تكن الفتاة بحاجة إلى علاج في المستشفى وأقاربها الخمسة ينتظرون النتائج، على الرغم من أنهم لم تظهر عليهم أي أعراض.

ومن غير المعروف كيف أصيبت الفتاة بالفيروس، ولكن يتم إجراء اختبارات على الأطفال الآخرين الذين كانت على اتصال بهم.

وفي المرسوم، طلب عمدة القرية من السكان "أن يحصروا أنفسهم طواعية لمدة عشرة أيام على الأقل، وأن يقصروا الأنشطة اليومية (الذهاب إلى المتجر أو الصيدلية) على شخص واحد في المنزل".

ويحذر من الخروج إلا إذا كان ذلك لسبب عاجل واتخاذ الاحتياطات الصحية القصوى، خاصة في المنازل التي لديها أطفال.

كما يُطلب من أي شخص يعاني من أعراض الفيروس أن يخبر السلطات الصحية. وتم حث السكان على تجنب التجمعات الاجتماعية، والتمسك بالمسافة الاجتماعية وارتداء الأقنعة.

وأصبحت شوارع سوتيلو دي لاس بالوماس، في مقاطعة طليطلة فارغة بالفعل حيث يستجيب السكان للنصيحة.

وفي آخر إحصاء، كانت القرية تضم 201 من السكان. في خمسينيات القرن العشرين، كان هناك ما يقرب من 700 من السكان، لكن معظمهم انتقلوا إلى منازل جديدة في مكان آخر في إسبانيا أو في خارج البلاد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير عاجل: معقم اليدين يسبب حروقًا خلال الحرارة المرتفعة
» برلماني: مدينة الروبيكي خطوة على الطريق الصحيح لإحياء قطاع الغزل
» عضوة بالكونجرس تطالب بحظر حملة التجنيد باستخدام الألعاب الإلكترونية
» حملة «جو بايدن» تطلب من الموظفين حذف «تيك توك» من هواتفهم
» 3 حالات كورونا جديده بالاتحاد السكندري
» عاجل.. مدير المخابرات العامة يلتقي رئيس المجلس الانتقالي السوداني
» «كيم كارداشيان» تبكي في أول مقابلة مع زوجها «كاني ويست»
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» دراسة تكشف عن مفاجأة حول الحشيش والعلاقة الحميمة
» شعبة الذهب تحذر: "داخلين على أزمة عالمية"
» فرمان من الخطيب بشأن أحمد فتحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية