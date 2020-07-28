  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:33 م
Advertisements
بحث متقدم
الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

وضع قرية إسبانية بكاملها في الحجر الصحي

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

سجن مدرب ارتكب جرائم أخلاقية مع ثلاثة لاعبين

الصحة العالمية

«الصحة العالمية»: كورونا «موجة كبيرة».. ولا يأخذ طابعًا موسميًا

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بكورونا خلال الاحتفال بمولود

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

حقن رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض بلقاح تجريبي لكورونا

بالفيديو.. حفرة "نهاية العالم" الغامضة بروسيا تحير العلماء

فيديو مرعب.. الأرض تبتلع شخصين بشكل مفاجئ

طفل رضيع

الزوجان يفاجآن والديهما بتوأم سري.. هكذا كانت رد فعل الجدة

كسلا

السودان: محتجون يسيطرون على المؤسسات الحكومية بولاية "كسلا"

3 أضرار يسببها الاستحمام اليومي

عادة صحية خطرة.. لهذا يجب عليك أن تتوقف عن الاستحمام بالصابون

الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

الصفحة الأخيرة

الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة
الغيرة القاتلة.. يقتل الزوجة ويرمي برأسها من النافذة

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

يقتل ابنة أخيه حرقًا حتى الموت لرفضها الزواج من ابنه

#

يقتل شقيقته بالخطأ ورد فعل صادم من الأم (صورة)

#

شاهد..ذبح عشيقته ثم تخلص من جسدها واحتفظ برأسها في الدولاب

#

"فرس النبي" ينقذ الولايات المتحدة من الدبابير القاتلة

أقدم زوج شاب على قتل زوجته، وألقى رأسها من النافذة، بدافع الغيرة، بعد أن تحدثت إلى أصدقاء العائلة الذكور.

وهاجم نيكولاي تيخونوف (29 عامًا)، زوجته ليوبوف (24 عامًا)، بعد أن طلبت الطلاق من "زوجها المتسلط" الذي يمنعها من الاتصال برجال آخرين، وألقى بجذعها من نافذة شقتهما في سان بطرسبرج.

وألقت الشرطة القبض على الزوج المتهم بعد الحادث بفترة وجيزة. واعترف في مقطع فيديو بالجريمة قائلاً: "الأمر صعب للغاية الآن. أنا أشعر بالخجل الشديد أمام والدي زوجتي. نادم على ما فعلته".
 
وقال: "أعترف تماما بذنبى وندمي. أنا آسف جدًا".

وقالت الشرطة الروسية، إن نيكولاي قتل ليوبوف بضربها على رأسها ثلاث مرات بفأس، قبل أن يستخدمه في قطع أطرافه، ووضع رأسها وذراعيها وساقيها في حقيبة، وألقى جذعها من النافذة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ذا صن"، فقد سمع الجيران صوت جثة تضرب الأرض واتصلوا بالشرطة، وعندما وصلت الشرطة وجدته ينظف الشقة وألقت القبض عليه.

وكان الزوجان على علاقة منذ أربع سنوات، وتزوجا قبل عامين. ولديهم ابنة تبلغ من العمر واحد. ويقول الجيران إن الزوج كان "غيورًا للغاية" ومنعها من التحدث إلى أصدقاء العائلة الذكور. واعترف بالغيرة أثناء استجوابه.

عندما طلب ليوبوف الطلاق، دعا زوجها لتناول وجبة في مطعم في ذكرى زواجهما لمحاولة تغيير رأيها. لكنه أرسل أيضًا تهديدات بالقتل لها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير عاجل: معقم اليدين يسبب حروقًا خلال الحرارة المرتفعة
» برلماني: مدينة الروبيكي خطوة على الطريق الصحيح لإحياء قطاع الغزل
» عضوة بالكونجرس تطالب بحظر حملة التجنيد باستخدام الألعاب الإلكترونية
» حملة «جو بايدن» تطلب من الموظفين حذف «تيك توك» من هواتفهم
» 3 حالات كورونا جديده بالاتحاد السكندري
» عاجل.. مدير المخابرات العامة يلتقي رئيس المجلس الانتقالي السوداني
» «كيم كارداشيان» تبكي في أول مقابلة مع زوجها «كاني ويست»
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» دراسة تكشف عن مفاجأة حول الحشيش والعلاقة الحميمة
» شعبة الذهب تحذر: "داخلين على أزمة عالمية"
» فرمان من الخطيب بشأن أحمد فتحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية