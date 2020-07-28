طريقة سحرية من الفتوى للتخلص من وسواس الشيطان أثناء الصلاة

شرح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية التخلص من وسواس الشيطان، في الصلاة والوضوء والاستنجاء وغيرها.





وقال وسام، في البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، إن الوصول إلى مرحلة كبيرة من الوسواس يطلب اللجوء إلى الطبيب النفسي فلا مانع من ذلك شرعا.





وأضاف أن الشخص الذي يتعرض للوسواس أثناء الصلاة لا يجب عليه أن يسجد سجودًا لـ السهو ولا أن يعيد ما يوسوس إليه الشيطان فيه.





وأكد أن المصلي يجب عليه أن يكون ذا عزيمة ولا يستجيب لوساوس النفس والشيطان وأن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الخشوع في الصلاة