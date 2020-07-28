الصحة: تسجيل 465 حالة ا?يجابية جديدة لفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة

28 يوليه 2020 - 11:00 م

ا?علنت وزارة الصحة والسكان، يوم، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاي?هم وفقًا لا?رشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع ا?جمالي المتعافيين من الفيروس ا?لى 35959 حالة حتى اليوم.



وا?وضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشي?ون الا?علام والمتحدث الرسمي للوزارة، ا?نه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت ا?يجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن ا?جراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لا?رشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا ا?لى وفاة 39 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" ا?نه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فا?ن زوال الا?عراض المرضية لمدة 10 ا?يام من الا?صابة يعد مو?شرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" ا?ن ا?جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاو?ها، و 4691 حالة وفاة.

