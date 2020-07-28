» رئيس شعبة الذهب يكشف: "داخلين على أزمة عالمية"

28 يوليه 2020 - 10:10 م

علق رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، على أسباب ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن الذهب عكس الاقتصاد، فحينما يكون هناك انهيار اقتصادي، وهذا متوقع في القريب بسبب كورونا، فإن الحكومات والمؤسسات المالية تتجه لبيع السندان وتتجه للملاذ الآمن وهو الذهب.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، إنه نتيجة الاقبال الشديد على الذهب وقلة المعروض يرتفع السعر.

