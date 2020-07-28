» أحمد موسى يحذر المصريين من إجازة العيد

28 يوليه 2020 - 11:10 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سد النهضة هو الشغل الشاغل للدولة المصرية منذ العام 2014.



وأضاف" موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، ومنها افتتاح مدينة الروبيكي.



ولفت إلى أنه حزن بالأمس من تصريحات الدكتور محي حافظ حول قيمة صادرات الدواء المصرية والتي تبلغ 250 مليون دولار، معلقا، «احنا في الصناعة دي من 70 سنة»، بينما صادرات الأردن من الدواء أكثر من ملياري دولار.



وأضاف موسى، أن قطاع الصناعة هو من ينقذ مصر، مؤكدا على أهمية تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة لنصل لـ 100 مليون دولار.

