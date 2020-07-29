تصريحات نارية من مستشار ابن زايد عن تدخل أمريكا لفرض الصلح مع قطر

أحمد عادل شعبان
أطلق الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - تصريحات نارية بشأن الخلاف بين قطر من جهة و السعودية والإمارات والبحرين من جهة.
قال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: على المسؤول الأمريكي أن يترك الخلاف الخليجي لأهل الخليج.
وأضاف: يوقف حديثه الممل ان الخلاف الخليجي طال بأكثر مما يجب ان يطول فأهل الخليج ادرى بذلك .
وأردف: لا يكرر مقولة ان أزمة قطر تضر بمصالح امريكا فامريكا مستفيدة من استمرار الخلاف الخليجي 4 يدرك ان حل أزمة قطر في الرياض وليس في واشنطن.
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