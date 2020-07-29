» رفيقة نجاح عادل إمام: أشهد الله أنني لم أقم بهذا الأمر في حياتي

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شيرين

بخيت وعديلة

كشفت الفنانة شيرين عن رأيها في عمليات التجميل التي تقوم بها الكثير من الفنانات خلال هذه الفترة .

وقالت شيرين في لقاء مع برنامج "التاسعة" : لم ألجأ لعمليات التجميل .. لأن الله خلفنا في أجمل صورة.

وأضافت ساخرة: مش لازم شفايفي تكون مترين ومناخيري نفس الأمر .

وتابعت: الله خلق الإنسان في أبهى صورة وعمليات التجميل يجب أن تكون في أضيق النطاق .

واستدركت: جراحو التجميل لهم أهمية كبيرة في حياتنا وبخاصة لو تعرض شخص لحادث أو غيره من الأمور المشابهة.

وختمت: أشهد الله أنني لم أقم بعملية تجميل في حياتي .

وحققت الفنانة شيرين شهرة واسعة من خلال مشاركتها مع الفنان عادل إمام في كافة أجزاء فيلم "بخيت وعديلة" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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