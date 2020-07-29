» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك. 

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يوليو استقرار في سعر الصرف حيث سجل 15.99 جنيه. 

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .

كما سجل في بنك الإسكندرية 15.93 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.03 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه .


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