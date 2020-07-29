إسرائيل تهدد حزب الله: "سندفنكم تحت أنقاض لبنان"

29 يوليه 2020 - 09:20 ص

وجه السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تهديد إلى حزب الله في حالة هجومه على المدنيين في إسرائيل، قائلا: "سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان" .

ودعا "دانون" في تصريحات إعلامية الحكومة اللبنانية بتطبيق القرار 1701 الذي يمنع أي مجموعة من استخدام الأسلحة داخل لبنان، حسبما نشرت " سبوتنيك".

تابع: "أشعر بالسوء علي اللبنانيين لأنهم تحت احتلال حزب الله وهم يعلمون أن الحزب يسيطر علي جزء كبير من جنوب لبنان لكننا نرسل رسالة واضحة جدا إلي الحكومة اللبنانية عليك أن تعتني بما يحدث في لبنان و إلا فسوف تدفعين الثمن".