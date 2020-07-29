» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
الدوري الإيطالى
لاتسيو× بريشيا- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 3
أودينيزي × ليتشي- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 5
هيلاس فيرونا × سبال- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 6
سامبدوريا × ميلان- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7
ساسولو × جنوى- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7
فيورنتينا × بولونيا- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 3
تورينو × روما- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 5
كالياري × يوفنتوس- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 4
تصفيات التأهل للدوري الإنجليزي
برينتفورد × سوانسي سيتي- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 2
ظهر12:06 م
فجر
03:40
شروق
05:15
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:57
عشاء
20:27