» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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اوروبا

موعد

مباريات

دوريات

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

الدوري الإيطالى

لاتسيو× بريشيا- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 3       

أودينيزي × ليتشي- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 5

هيلاس فيرونا × سبال- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 6       

سامبدوريا × ميلان- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7

ساسولو × جنوى- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7

فيورنتينا × بولونيا- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 3

تورينو × روما- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 5  

كالياري × يوفنتوس- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 4

تصفيات التأهل للدوري الإنجليزي

برينتفورد × سوانسي سيتي- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 2


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