» امرأة تصيح مثل الديوك.. اكتئاب تفاجأ به العلماء

29 يوليه 2020 - 09:47 ص

في حالة نادرة تفاجأ بها العلماء، شخص أطباء حالة امرأة بلجيكية اعتقدت أنها دجاجة بأنه اضطراب صحة عقلية مرتبط بالاكتئاب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الـجارديان البريطانية فإن المرأة البالغة من العمر 54 عاماً، لم يكن لها تاريخ في تعاطي المخدرات أو الكحول، حيث عثر عليها في حديقتها وهي تصيح مثل الديك.

وأضافت أنه عند وصول المرأة إلى جناح الطوارئ بأحد المستشفيات، أعربت المرأة عن اقتناعها بأنها دجاجة.

وتابعت المرأة: أنه بعد تعرضها للنوبة، لم تعد الأفكار تتوارد للمرأة، وقيل إنها محرجة من ضعف ذاكرتها.

ونقلت عن باحثين في مجلة طبية أن مثل هذه الحالات تعرف بـ "زوأنثروبي"، حيث يعتقد شخص ما أنه حيوان، وقد جرى الإبلاغ عنها بشكل أقل بسبب الصعوبات التي يواجهها المرضى في شرح أفكارهم.

كما أن بعض المرضى أفادوا بأنهم يعتقدون أنهم حيوانات، وعددوا أنواعاً مثل: الكلب، والأسد، والنمر، والضبع، وسمك القرش، والتمساح، والضفدع، والبقر، والقطة، والأوزة، ووحيد القرن، والأرنب، والحصان، والثعبان، وغيره من الحيوانات.