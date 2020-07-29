تطبيق الـ VAR فى ودية الزمالك والجيش

محمد عبد الحارس
قرر اتحاد الكرة تفعيل تقنية الفيديو، خلال مباراة الزمالك الودية أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها اليوم على ملعب استاد برج العرب استعدادا للدورى الممتاز.
وتعد تلك المباراة نموذج محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري.
وتذاع المباراة على قناة "أون تايم"، بعدما نجحت فى انهاء الأزمة عبر تأجير عربة إذاعة خارجية لنقل اللقاء وتطبيق تقنية الفيديو فى اللقاء.
كان الفارس الأبيض خاض 4 مواجهات ودية تغلب خلالها على فرق سموحة ووادى دجلة وطنطا وتلقى خسارة أمام نادى بيراميدز.
ظهر12:06 م
فجر
03:40
شروق
05:15
ظهر
12:06
عصر
15:45
مغرب
18:57
عشاء
20:27