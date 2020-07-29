الأهلى يرفع عرض رمضان صبحى

محمد عبد الحارس
قال الإعلامي محمد فاروق، إن مسئولي الأهلي رفعوا قيمة عرض رمضان صبحي، لاعب الفريق والمعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.
وأضاف "فاروق" خلال برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten ": "الأهلي رفع عرض رمضان صبحي لـ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل التعاقد معه بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
وواصل: "رمضان صبحي مؤثر للغاية مع القلعة الحمراء، وبالطبع الأهلي تعاقد مع بديله وهو طاهر محمد طاهر، ولكن رمضان له تأثير كبير داخل الملعب".
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