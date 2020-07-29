الأهلى يرفع عرض رمضان صبحى

29 يوليه 2020 - 10:18 ص

قال الإعلامي محمد فاروق، إن مسئولي الأهلي رفعوا قيمة عرض رمضان صبحي، لاعب الفريق والمعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأضاف "فاروق" خلال برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten ": "الأهلي رفع عرض رمضان صبحي لـ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل التعاقد معه بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وواصل: "رمضان صبحي مؤثر للغاية مع القلعة الحمراء، وبالطبع الأهلي تعاقد مع بديله وهو طاهر محمد طاهر، ولكن رمضان له تأثير كبير داخل الملعب".