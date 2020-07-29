أول تعليق من السعودية على اتفاق الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

29 يوليه 2020 - 10:28 ص

ثمّن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الجهود التي يقودها ولي العهد السعودي والتي تهدف إلى وضع الاستقرار في اليمن.

وأضاف بن سلمان في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر :" أثمرت الجهود التي يقودها سيدي ولي العهد عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن".

ووجه رسالة تقدير للرئيس اليمني قائلا : أحيي فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين أيدوا مقترح المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق ، وأنظر بتفاؤل وثقة بالتزامهم بتنفيذ بنود الاتفاق، وإدراكهم حجم المسؤولية على عاتقهم للتوافق لإعلاء مصلحة الشعب اليمني الشقيق .

وتابع قائلا : موافقة الأطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يعبر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالاخر والسعي للشراكة السياسة، وكذلك دعم مسارات الوصول لحل سياسي شامل وإنهاء الأزمة .

وأشار بن سلمان إلى أن أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي يمثل هدفا رئيسيا لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل "اتفاق الرياض" عامل رئيسي في الوصول إلى ذلك إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن .

كما أوضح أن مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول الى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ اتفاق الرياض نموذج يحتذى به لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية.