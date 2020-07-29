" تويتر" يعاقب نجل "ترامب" بسبب "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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قيد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قدرة دونالد ترامب ومنعه من الدخول علي حسابه الشخصي لمدة 12 ساعة بسبب مقطع فيديو يتحدث فيه أطباء عن عقار "هيدروكسي كلوروكين".

وقالت شركة "تويتر" إن نجل ترامب خالف القواعد التي أعلنت عليها وأنه قام بنشر معلومات مغلوطة عن علاج فيروس "كورونا" المستجد.

كما حذت حذوها كل من فيس بوك وموقع يوتيوب مؤكدين أنه خالف تعليماتهما بنشره مقطع الفيديو.

وعلق نجل ترامب قائلا: "أنهم يفرضون رقابة علي حسابي وعلي الآخرين ولكن هذا لم يحدث أبدًا لشخص يوجه رسالة لليسار وإنما يقومون بإيذاء المحافظين فقط لافتا إلي أنه قام بنشر الفيديو لأنه بدا مخالفًا للرؤية التي يفرضونها".


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