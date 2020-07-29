اتحاد الكرة: مسحات للاعبين كل 3 أيام

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الجبلاية

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أوضح مسئولو الجبلاية أن جميع الفرق ستجري مسحات كورونا بعد استئناف الدوري كل 3 أيام ما يساعد في اكتشاف أي حالات بشكل سريع واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة مبكرًا.

وقررت اللجنة الخماسية، السماح لكل نادٍ باصطحاب 26 فردا بحد أقصى فى مباريات الدورى التى ستنطلق يوم 6 أغسطس المقبل، ولن يسمح بدخول أى فرد إضافي المنطقة المخصصة للاعبين والأجهزة الفنية وأرضية الملعب، كما طلبت لجنة المسابقات من الأندية إرسال قوائم بالأسماء المسموح لها بالدخول قبل المباراة بيومين.


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