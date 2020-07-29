بشرى سارة من مستشار الرئيس عن موعد طرح لقاح كورونا

29 يوليه 2020 - 11:15 ص

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن إمكانية التوصل إلى لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجدّ، هناك احتمالية لتوفير اللقاح أو التطعيم في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة "سبتمبر أكتوبر نوفمبر".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر أن هناك نتائج مبشرة جًا في عدة لقاحات يجري اختبارها حاليًا.

وتابع قائلا : ما نراه من نتائج لهذه اللقاحات تتحدث عن تطعيم أو لقاح ناجح، من يتناوله تكون لديه أجسام مضادة للفيروس، ويكون هناك نوع من المقاومة.

وأوضح تاج الدين أن الفيروس عامة يمر بعملية تحول أو تحور، ومن الممكن أن يحتاج إلى تطعيم أو لقاح كل عام، موضحا أن بداية من شهر مارس من كل عام، تكثر حالات الإصابة بالفيروسات الموسمية، أبرزها»الإنفلونزا A «، والتي تضم أنواعًا مختلفة من الفيروسات، و»الإنفلونزا B «، وهي إنفلونزا واحدة لا تصنف تحتها أي أنواع أخرى من الفيروسات.

وأشار إلى أن تطعيم الإنفلونزا بنوعيها، سيتم إعطائه منفردا، وتطعيم أو لقاح كورونا سوف يتم إعطائه أيضا منفردا – في حال التوصل إليه – منوها أن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض، هي التي ستحصل على التطعيمين، مثل من يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن.

وأضاف تاج الدين أن خطر كورونا أصبح أقل ولكنه لم يختف، وإذا عدنا إلى الأيام الماضية كنا نتحدث عن زيادة في الحالات، وكنا نصفها آنذاك بالوقتية، وكان كل التوقع أن تلك الحالات معرضة للزيادة، ثم الاستقرار لعدة أيام في مستوى معين، وهذا ما يُطلق عليه القمة، ثم تبدأ في الانخفاض، وهذا ما يحدث وما نشهده في الوقت الحالي.