الإنسان كفور وظلوم.. إمام الحرم المكي السابق: الإنسانية ليست رُتْبة

عبد القادر وحيد
قال الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق إن الإنسانية ليست رتبة، لأن الإنسان كفور وجهول، إلا أن يهتدي لشريعة تهديه.
وأضاف الكلباني على حسابه في تويتر :" الإنسانية ليست رتبة ولا خلاق لها، الإنسان: كفور جهول ظلوم عجول قتور ، إلا من وفقه الله فهداه إلى دين قيم".
جاء هذا في رده على حساب : " خالد بن إبراهيم الجربوي الذي كتب في تدوينة سابقة :" "الإنسانية رُتبة يصل لها بعض البشر - ويموت آخرون دون الوصول لها".
بينما أوضح الكاتب السعودي تركي الحمد أن غياب الدين لا يعني غياب الأخلاق، فالأخلاق مرجعيتها ذاتها، وليس أي شيء آخر. وتساءل الحمد : فكم من متدين لم يمنعه دينه من بذاءة اللسان والسلوك الأعوج، وكم من لا ديني عفيف اللسان، مستقيم السلوك..الدين يؤكد مكارم الأخلاق، ولكنه لا يصنعها.
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