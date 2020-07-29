الإنسان كفور وظلوم.. إمام الحرم المكي السابق: الإنسانية ليست رُتْبة

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كفور وظلوم

قال الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق إن الإنسانية ليست رتبة، لأن الإنسان كفور وجهول، إلا أن يهتدي لشريعة تهديه.

وأضاف الكلباني على حسابه في تويتر :"  الإنسانية ليست رتبة ولا خلاق لها، الإنسان: كفور جهول ظلوم عجول قتور ، إلا من وفقه الله فهداه إلى دين قيم".

جاء هذا في رده على حساب : " خالد بن إبراهيم الجربوي الذي كتب  في تدوينة سابقة :" "الإنسانية رُتبة يصل لها بعض البشر - ويموت آخرون دون الوصول لها".

بينما أوضح الكاتب السعودي تركي الحمد أن غياب الدين لا يعني غياب الأخلاق، فالأخلاق مرجعيتها ذاتها، وليس أي شيء آخر. وتساءل الحمد : فكم من متدين لم يمنعه دينه من بذاءة اللسان والسلوك الأعوج، وكم من لا ديني عفيف اللسان، مستقيم السلوك..الدين يؤكد مكارم الأخلاق، ولكنه لا يصنعها.


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