» موعد عودة "الشحات" لتدريبات المارد الأحمر

29 يوليه 2020 - 12:32 م

اقترب حسين الشحات لاعب الأهلي، من العودة للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الجراحة التي خضع لها الفترة الأخيرة.

وقال "الشحات" في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "الطبيب المعالج أكد لي أن حالتي الصحية أفضل بكثير حاليا بعد العملية، وأعتقد أنه خلال 4 أو 5 أسابيع على الأكثر أكون جاهزًا من جديد للمشاركة مع الفريق".

وتابع: "سأتواجد مع الفريق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، وسأشارك وأدعم فريقي وزملائي للفوز بالبطولة ولتحقيق حلم الجماهير واللاعبين وهو حصد اللقب الإفريقي الغائب عن الفريق منذ 2013".

وأجرى حسين الشحات جراحة الفتاق، في أحد المستشفيات الخاصة بأكتوبر قبل عدة أسابيع، بعد شكواه خلال الفترة التي سبقت فيروس كورونا من آلام في البطن، وأثر بشكل كبير على مستواه مع المارد الأحمر.