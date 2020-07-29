احذر شراء البطاطس خضراء اللون.. سم قاتل

29 يوليه 2020 - 12:34 م

يقبل الجميع علي شراء البطاطس لأنها تعتبر من الأكلات المفضلة خاصة لدي الأطفال إلي جانب أنها من الأطباق الإضافية التي لا تسغني عنها المائدة .

وأكد الأطباء أن البطاطس ذات اللون الأخضر التي قد نقوم بشرائها دون أن ننتبه لخطورتها هي سم قاتل ، لأنه هذا اللون يعني وجود سم السولانين وهو سم خطير يؤثر علي الجسم والأمعاء حتي وأن أزيل اللون الأخضر.

وتعتبر البطاطس من المواد الغذائية التي تحتوي علي عناصر غذائية مهمة وهي تمد الجسم بفيتامين سي و الحديد والماغنسيوم و غيرها من المعادن .