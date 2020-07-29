» تحرك سريع من النقابة بعد انتشار صور "نجاة الصغيرة"

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نجاة الصغير
نجاة الصغير

متابعات- أمينة عبد العال

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مترو الأنفاق

الزمالك

نجاة الصغيرة

هاني شاطر

#نجاه_الصغيره

أثارت صور الفنانة نجاة الصغيرة وهي في الشارع أمام منزلها المتهدم في الزمالك ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسرعت النقابة لمحاولة حل أزمة الفنانة.

وقال المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضي إن النقابة تفتح ذراعيها للفنانة نجاة الصغير بأي وقت ترغب فيه، ولفت إلي أن النقابة مستعدة لتلبية مطالبها خاصة بعدما تم إخلاء العمارة".

وكانت مكالمة جرت بين نقابة الموسيقيين الفنان هاني شاكر والفنانة نجاة وأخبرته أنه تسكن مع ابنتها لكنها لا تريد أن يعرف أحد فهي ترغب في الابتعاد عن الأضواء.

وظهرت الفنانة نجاة البالغة من العمر 81 عاما، أمام عمارة الشربتلي في حي الزمالك بعد أن تهدمت بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق .



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