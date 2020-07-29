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الزمالك يطالب "الشناوى" بفوائد الـ 10 ملايين جنيه

الرياضة

أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور

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قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن ناديه يتابع التظلم المقدم من أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على قرار إيقافه، بسبب شكوى ناديه السابق الزمالك ضده، وإلزامه برد 8 ملايين جنيه للنادي الأبيض.

وأضاف "أمير" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "الزمالك سيتظلم هو الآخر على غرامة الـ8 ملايين جنيه، لأن النادي الأبيض يتمسك بالحصول أيضا على فوائد مبلغ الـ10 ملايين جنيه مقدم التعاقد التي حصل عليها الشناوي، منذ عامين ولن يقبل بالحصول على 8 ملايين جنيه فقط".

وأضاف المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض: "من مهام إدارة النادي الحفاظ على الحقوق المالية له، وسنتابع نتائج تظلم الشناوي، ونقدم تظلم جديد للمطالبة بفوائد مقدم التعاقد أيضا".


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