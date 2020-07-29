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وجدوها جثة هامدة .. خرجت لشراء ملابس العيد مع خطيبها

قضايا وحوادث

وجدوها جثة هامدة .. خرجت لشراء ملابس العيد مع خطيبها
وجدوها جثة هامدة .. خرجت لشراء ملابس العيد مع خطيبها

عبد القادر وحيد- متابعات

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رام الله

ملابس العيد

الفتاة

خطيبها

مخنوقة

واقعة صادمة تفاجأ بها أهالي رام الله في فلسطين ، حيث تم العثور أمس الثلاثاء على جثة فتاة فلسطينية داخل سيارة.

وكانت الفتاة روزان ناصر بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية قد خرجت مع خطيبها لشراء ملابس العيد .

وطالب الأهالي بتوقيع أشد العقوبات على خطيبها، والذي تدور حوله الشكوك،  إن ثبتت إدانته بعد غدره بالفتاة ، والتي تخضع جثتها للتشريح بالطب الشرعي .

وتقوم الشرطة بتحقيقات موسعة، لأجل الوصل إلى كشف ملابسات الجريمة، وسط  صدمة من جانب الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركتهم الضحية صورها مع حبيبها وعبارات الحب .

وأفاد شهود أنه انقطع الاتصال بالفتاة  في العاشرة ليلا، حيث  يبدو أنه كان وقت تنفيذ الجريمة، حيث عثر الأهالى على الفتاة مخنوقة بمنديل في السيارة التي استأجرها خطيبها " أحمد أبو كويك " في مدينة صناعية قرب رام الله .


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