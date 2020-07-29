» وجدوها جثة هامدة .. خرجت لشراء ملابس العيد مع خطيبها

29 يوليه 2020 - 02:21 م

واقعة صادمة تفاجأ بها أهالي رام الله في فلسطين ، حيث تم العثور أمس الثلاثاء على جثة فتاة فلسطينية داخل سيارة.

وكانت الفتاة روزان ناصر بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية قد خرجت مع خطيبها لشراء ملابس العيد .

وطالب الأهالي بتوقيع أشد العقوبات على خطيبها، والذي تدور حوله الشكوك، إن ثبتت إدانته بعد غدره بالفتاة ، والتي تخضع جثتها للتشريح بالطب الشرعي .

وتقوم الشرطة بتحقيقات موسعة، لأجل الوصل إلى كشف ملابسات الجريمة، وسط صدمة من جانب الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركتهم الضحية صورها مع حبيبها وعبارات الحب .

وأفاد شهود أنه انقطع الاتصال بالفتاة في العاشرة ليلا، حيث يبدو أنه كان وقت تنفيذ الجريمة، حيث عثر الأهالى على الفتاة مخنوقة بمنديل في السيارة التي استأجرها خطيبها " أحمد أبو كويك " في مدينة صناعية قرب رام الله .