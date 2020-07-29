5 آلاف غرامة ذبح الأضاحي في الشارع

29 يوليه 2020 - 02:43 م

قال رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة ، أسامة مخيمر ، أن الوزارة حددت غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه لمن يذبح في الشارع.

وأشار أثناء مداخلته في برنامج "صباحك مصري" إلي أن المجازر بها أطباء للكشف علي اللحوم للتأكد من سلامتها حفاظا علي الصحة العامة مشددا علي أن هناك رقابة علي مدار الساعة علي الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وأكد أن أي شوادر لبيع الأضاحي في الشارع بدون ترخيص ستتم مصادرة اللحوم الموجودة بها و إحالة المسئول عنه لنيابة أمن الدولة العليا .