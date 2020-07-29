"عارية الصدر".. تسريب صورة فاضحة لفنانة شهيرة ترتدي قطعة واحدة

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عارية

فنانة

بيونسيه

فاضحة

حالة من الجدل انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب صورة فاضحة لفنانة شهيرة يتابعها الملايين حول العالم.

الصورة التي تم تسريبها وحظيت بانتشار واسع على "السوشيال ميديا"، للفنانة العالمية "بيونسيه"، حيث ظهرت عارية الصدر ترتدي قطعة واحدة سفلية "أندر".

وظهرت "بيونسيه" وهي واقفة وكأنها هي من أخذت هذه الصورة وتضع يديها على صدرها، فغطت جزءاً قليلاً منه، ولم ترتدِ سوى سروال داخلي أسود.

وحظيت الصورة بإهتمام كبير، كونها من الإطلالات التي باتت نادرة، بعد قرار بيونسيه بالاطلالات "الآمنة".

وحقّقت بيونسيه شهرةً عالميّةً بصوتها القويّ وأغانيها المميّزة، إضافةً إلى أدائها الفريد خلال عروضها المباشرة، حصلت على العديد من الجوائز، منها عشر جوائز غرامي.



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