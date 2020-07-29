الرقابة تضبط مدير شركة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

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جلسة نميمة وراء رفع زوج شيرين عبد الوهاب مسدسه في وجه مدير أعمالها

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لقيامه بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لاحكام قانون البنك المركزي، حيث اسفرت تحريات الهيئة عن استغلاله أعمال التحويلات الإلكترونية الخاصة بالشراء من الخارج ‏والتعامل بالدولار الأمريكي داخل السوق المحلي بالمخالفة للقانون.

وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية اذنت بضبط المتهم وأسفرت أعمال التفتيش لمقرات الشركة عن ضبط الأجهزة الإلكترونية، والحاسبات الآلية، ونقاط الدفع الإلكتروني، والمستندات التي تؤكد ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بعض العملات الاجنبية المختلفة، وجاري التحقيق معه.

‏كما ألقت الهيئة القبض على مدير مدرسة لتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد اولياء الأمور، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته واستغلال نفوذه لدي زملائه، ومرؤوسيه في العمل بالتدخل لصالح الطالب نجل ولى الأمر بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهم على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها مع المتهم وقررت حبسه.


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