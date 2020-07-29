أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب الآن، في أسواق المال إلى 1008 جنيهات للجرام من عيار 24، مقابل 1005 جنيهات خلال بداية التعاملات.





كما ارتفع سعر عيار 21 إلى 882 جنيها للجرام، مقابل 879 جنيها، وسجل عيار 18 إلى 756 جنيها للجرام، مقابل 754 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 7056 جنيها.





والجدير بالذكر، ان أسعار الذهب، بدأت في الارتفاع لأكثر من ألف جنيه، خلال الأيام السابقة، وبالارتفاع الجديد يكون قد سجل الذهب اليوم، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات خلال التعاملات اليومية في أسواق المال، منذ بدء التعاملات.