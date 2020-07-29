» حميات جرجا تعلن خلوها من كورونا

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أعلنت الإدارة الصحية لمستشفى حميات جرجا بمحافظة سوهاج خلوها من حالات فيروس كورونا المستجد واغلقت ابوابها لتعقيم أقسام المستشفى للوقاية من العدوى والمستلزمات التى كان يستخدمها مرضى كوفيد19.
وقال الدكتور عماد فرجاني مدير الطب الوقائي بإدارة جرجا أن آخر حالة كانت تتلقى العلاج بمستشفى حميات جرجا أن آخر حالة كانت تتلقى العلاج في المستشفى تعافت مساء أمس لتصبح المستشفى خالية من فيروس كورونا.
وأشار "فرجاني" في بيان صحفي منذ قليل الى ان المستشفى لم يتم غلقها بعد التعقيم أمام اى حالات عزل مصابه بفيروس كورونا وسوف ننتظر تحسبا لظهور حالات تحتاج إلى العزل خلال الفترة المقبلة.

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