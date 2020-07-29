رئيس الوزراء يعلن القيمة الإجمالية لتطوير قطاع النقل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، إن الحكومة ناقشت التطورات الجارية بقطاع النقل و السكة الحديد ، الذي سيتكلف تريليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تحد ضخم لتطوير قطاع النقل وتحقيق الرضا للمواطن المصري.





أضاف «مدبولي»، قائلًا: «أن الدور الأصيل للدولة لتوفير المرافق الأساسية هو الاستثمارات الرئيسية، لتوفير هذه المرافق».





وشدد على ضرورة تلبية الإيرادات تكاليف التشغيل والصيانة، حتى تستمر في العمل بجودة أعلى، وما دون ذلك لن تستمر الخدمة بشكل جيد.