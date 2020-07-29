شاهد.. ابنة عمرو دياب تدعم مسلمي الإيغور على طريقتها

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ابنة عمرو دياب

مسلمي الإيغور

جنى دياب

أعلنت ?جنى دياب? ابنة الفنان عمرو دياب، دعمها لمسلمي الإيغور المضطهدين من قبل السلطات الصينية، داعية الجميع إلى ضرورة مساندتهم.

ونشرت جنى دياب، فيديو شنيع ?لما يتعرض له مسلمي الإيغور من اضطهاد وتعذيب في دولة الصين، وعلقت على الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه طفل مسلم يتعرض للتعذيب الجسدي بالضرب وإطفاء السجائر في جسده من دون رحمة وكتبت: "هذا الفيديو أحزن وأسوأ شيء رأيته في حياتي.. رجاء شاركوا نشر الفيديو لإنقاذهم".

وتفاعل الآلاف من متابعيها مع الفيديو الذي نشرته عبر خاصية "استوري"، على "إنستجرام"، مطالبين بحماية مسلمي الإيغور من هذا الاضطهاد والعنصرية.



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