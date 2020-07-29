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إصابة نائب بالكونجرس بكورونا قبل سفره مع ترامب

عرب وعالم

إصابة نائب بالكونجرس بكورونا قبل سفره مع ترامب
إصابة نائب بالكونجرس بكورونا قبل سفره مع ترامب

فتحى مجدى

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أثبتت الاختبارات إيجابية إصابة النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، لوي جومرت بفيروس كورونا المستجد، فيما كان من المقرر أن يطير إلى مدينة لون ستار مع الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر عديدة، إن النائب البالغ من العمر 66 عامًا، والذي شوهد يتجول في مبنى الكابيتول (الكونجرس) بدون قناع كشف عن إصابته بعد الفحص المسبق في البيت الأبيض.

وصرح جومرت لشبكة CNN في الشهر الماضي بأنه لم يرتد غطاءً للوجه لأنه كان يجري اختباره بانتظام. وأضاف: "إذا فهمت الأمر، فلن تراني أبدًا بدون قناع".

وحضر جومرت، جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب يوم الثلاثاء مع المدعي العام بيل بار. 

وفي وقت ما، انتقد جيري نادلر رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، العديد من الجمهوريين لإزالة أقنعتهم، على الرغم من أن جومرت لم يكن من بين الذين توبيخهم.

كما ثبت إصابة العديد من أعضاء الكونجرس الآخرين، من بينهم ذلك النواب ماريو دياز بالارت، بن ماك آدمز (د-يوتا) وتوم رايس. كما أظهر السناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول نتائج إيجابية للفيروس في مارس وتعافى بعد ذلك.

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