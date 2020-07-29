ضحى بها قبل يوم من العيد.. جريمة بشعة تهز فلسطين

29 يوليه 2020 - 06:53 م

ارتكب شاب فلسطيني، جريمة بشعة في حق خطيبته هزت الشارع الفلسطيني قبل 48 ساعة من عيد الأضحى، بعد أن قرر التخلص منها بخنقها بحجابها حتى الموت في يده.

الجريمة وقعت في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقتل الخطيبة، روزان ناصر، على يد خطيبها أحمد أبو كويك، مشيرة إلى أنها قبضت على الجاني أمس الثلاثاء بعد العثور عليه متخفيا في منطقة حزما، غرب القدس ، بحسب موقع روسيا اليوم .

وذكرت المتحدث باسم الشرطة ، أن الأجهزة الأمنية باشرت منذ تلقيها إخطارا بالجريمة، عمليات بحث واسعة للقبض على خطيب الفتاة، التي وجدت مقتولة داخل سيارة في بيتونيا غربي رام الله.

وأشار إلى أن المشتبه فيه أفاد بأنه قام بخنقها وتركها داخل السيارة، ولاذ بالفرار لمنطقة القدس وعاد بعدها للاختباء في منطقة حزما، بعد قيامه بتبديل ملابسه، إلى أن ألقي القبض عليه.

ولم يتم الكشف عن سبب إقدام المتهم على قتل خطيبته، فيما أثارت الحادثة غضبا فلسطينيا عارما.