زعيم دولة خليجية يهنئ "الأسد" بعيد الأضحى

29 يوليه 2020 - 07:49 م

أفادت وسائل إعلام بسلطنة عمان، أن السلطان هيثم بن طارق تبادل بمناسبة عيد الأضحى برقيات التهاني والتبريكات مع قادة الدول الشقيقة والصديقة.

وأفادت وسائل الإعلام بالسلطنة بأن السلطان هيثم هنأ الرئيس السوري بشار الأسد بعيد الأضحى.

وأشارت إلى أن السلطان أعرب في برقياته عن أطيب التهاني الودية وأصدق التمنيات القلبية لهم ولشعوب دولهم، وأن يحقق بقيادتهم كل ما تصبو إليه شعوبهم من خير ونماء، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة الجليلة وأمثالها باليمن والبركات.

ونشرت وسائل الإعلام في السلطنة أسماء كل الملوك والرؤساء التي وجه لها السلطان هيثم برقيات التهاني بمناسبة العيد.