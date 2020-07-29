بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة في ليلة عرفات

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بدأت منذ قليل مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، حيث قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.


وقام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.


كما قامت الرئاسة بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

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