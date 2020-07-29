» فيديو.. لحظة الهجوم القاتل على لاعب كرة قدم في الشارع

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توفي لاعب وسط نادي ماتلوك تاون في يناير بعد تعرضه لكسر في الجمجمة وتلف في الدماغ عندما تعرض للهجوم ليلة في الخارج

أظهر مقطع فيديو لحظة ما قبل شن الهجوم القاتل على جوردان سينوت لاعب فريق ماتلوك تاون أحد أندية دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم، في حادثة قتل هزت الشارع البريطاني في يناير الماضي.

وتوفي سينوت عن عمر يناهز 25 عامًا في المستشفى، بعد تعرضه لكسر في الجمجمة والدماغ نتيجة للهجوم الوحشي الذي وقع في وسط ريتفورد، نوتنجهامشاير في 25 يناير الماضي.

شاهد من هنا..

وكان سينوت يسير باتجاه حانة مع صديقين عندما وقع الهجوم. ويقول الادعاء إن كاي دينوفان (22 عامًا) هاجم اللاعب الشاب بعد "نكتة مهينة" بشأن مظهر المهاجم، حيث قال له إنه "فتى حسن المظهر" لن يواجه مشكلة في "جذب سحب الفتيات" على عكس كونه "سمينًا وزنجبيلاً"، بحسب تعبيره.

تم إدانة دينوفان بتهمة القتل الخطأ بعد المحاكمة في محكمة نوتينجهام، في حين اعترف كاميرون ماثيوز (21 عامًا) بالقتل الخطأ في جلسة استماع سابقة بعد أن اعترف بأنه وجه له لكمة قاتلة. 

كما اعترف شون نيكلسون (22 عامًا) بالتواطؤ فيما يتعلق بنفس الحادث، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور". 
قال كبير المفتشين روب روتلدج، الذي قاد التحقيق: "كان شابًا موهوبًا ومحبوبًا كان أمامه العديد من السنوات الواعدة. تصرفات "ماثيوز ودينوفان في الساعات الأولى من 25 يناير أخذت هذا المستقبل بقسوة منه وغيرت حياة عائلته إلى الأبد".


https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/jordan-sinnott-cctv-footage-shows-22434133

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