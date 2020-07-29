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طبيب الأهلي يكشف مدة غياب ياسر ابراهيم بعد إصابته

الرياضة

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم

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أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أن الا?شعة التي خضع لها ياسر ا?براهيم، مدافع الفريق، اليوم، كشفت عن إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.


وأضاف أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة ا?سابيع للعودة مجددًا إلى تدريبات الفريق الجماعية.


وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة في مباراة الجونة الودية مساء ا?مس، وغادر الملعب على أثرها.


واستأنف الفريق الا?ول لكرة القدم بالنادي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ودية الفريق أمام الجونة، التي انتهت بفوز الا?هلي بخمسة ا?هداف مقابل هدفين في ثاني تجارب الا?هلي الودية.

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