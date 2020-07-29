قتلت زوجها ليلة الدخلة.. الإعدام لعروس البحيرة

29 يوليه 2020 - 09:17 م

أصدر القضاء حكمه على العروس التي هزت جريمتها البحيرة، والتي قتلت زوجها بعد ليلة الدخلة، بأن أحالة أوراقها للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

وفي التفاصيل فقد قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، إحالة أوراق عروس لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، بسب قتلها زوجها بعد 5 أيام من الزفاف بوضع قرص الغلال القاتلة في العصير.

كما حددت هيئة المحكمة جلسة 30 من شهر سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وكانت عزبة قابيل البحرية، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قد شهدت جريمة قتل بشعة، حيث تجردت عروس من كل مشاعر الرحمة، وأقدمت على وضع سم فئران لعريسها بعصير بعد 5 أيام من الزفاف لارتباطها بعلاقة عاطفية مع غيره قبل زواجهما، حسب الوطن.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مستشفى الدلنجات بوصول "الشحات. م. ال" 28 سنة، والمقيم بعزبة قابيل البحرية بإيتاي البارود مصابًا بتسمم بسبب قرص غلال في العصير، وتوفى عقب تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

واتهم والد العريس، زوجة نجله "أميرة. س. ع."، 20 سنة، ربة منزل، ومقيمة بعزبة الهجين التابعة لمركز الدلنجات بقتل نجله؛ لأنها كانت رافضة الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب يدعى "عمرو. ع. ع".

وبعرض الجثة على الطب الشرعى أفاد بأن سبب الوفاة سم فئران تم تناوله في العصير.

وتم ضبط المتهمة "أميرة" و"عمرو ع"، 30 سنة، مقيم بنجع كريم التابعة لشركة الاتحاد الدلنجات، و"صابر. ف. ت" 21 سنة، سائق توك توك، المقيم بعزبة رشيد التابعة لقرية المسين الدلنجات، وأكدا أن لا علاقة لهما بالقتل، وأن من قامت بذلك هي أميرة، وتم تحرير محضر رقم 1950 لسنة 2017 إداري.