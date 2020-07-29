الإفتاء: استثمار الثواب في الإنسان أجره مضاعف عند الله

29 يوليه 2020 - 09:41 م



قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي كان شديد التعلق بالكعبة المشرفة، مشيرًا إلى أن استثمار الثواب في الإنسان من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله.



وأضاف خالد عمران، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الله يتجلى على الإنسان بالمغفرة يوم عرفة، موجهًا الدعوة لمريدي الاستثمار في الثواب أن يستثمر في كل جائع ومحتاج وأبواب الخير والبناء.



وتابع أن خير الأيام يوم عرفة، وهذه الأيام أيام ذكرى وتذكرة للفقير، وعبادة الأضحية بها قسط كبير من الرعاية الاجتماعية والمحتاجين، مشددًا على ضرورة عدم نسيان الفقير، لأن ثوابها يكون مضاعفا عند الله.





