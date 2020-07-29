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فيديو.. مسلح يطلق النار على لاعب كرة قدم

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tball-player/
tball-player/

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال مسلح متهم بإطلاق النار على نجم كرة قدم سابق.

وأوقفت الشرطة جيفري ثورستون (27 عامًا)، بعد أقل من 48 ساعة من إطلاق النار على مالاتشي كابرز (20 عامًا). لكنها قالت إن الاتهامات لا تزال معلقة.

وظهر ثورستون في مقطع فيديو وهو يسحب مسدسًا على المجني عليه، بعد مشاة تطورت إلى اشتباك بالأيدي داخل سوبر ماركت في نيويورك مساء الاثنين، امتدت إلى الرصيف.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن المجني عليه كان فى حالة حرجة بعد اصابته بعيار نارى فى البطن. 

وقالت الشرطة إن المتهم اعتقل أربع مرات في السابق بتهمة السطو والفساد الإجرامي والاعتداء.

والضحية طالب في جامعة بافالو بنيويورك حيث يدرس علم النفس. لعب آخر مرة لفريق كرة القدم في الكلية في عام 2018.

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