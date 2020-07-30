» فيديو.. الأمطار تستقبل ضيوف الرحمن بمشعر منى

30 يوليه 2020 - 10:33 ص

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يظهر هطول الأمطار الغزيرة وهي تتساقط على مشعر منى مع وجود صوت للرعد وبرق.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول :" فيديو أمطار مشعر منى اليوم الخميس 9 ذي الحجة 1441هـ".

وعلق أحد رواد تويتر قائلا :" سبحان الله أغلب أيام عرفة تحت أي ظرف أو فترة زمنية يجيء مطر يغسل الأرض و كأنه يهيء المكان لاستقبال ضيوف الرحمن".

وكانت الهيئة العامة السعودية للأرصاد، أشارت خلال توقعاتها عن حالة الطقس عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة في العديد من الأماكن مثل نجران، وجازان، والباحة، وعسير، ومكة المكرمة.