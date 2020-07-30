في ذكرى ميلاده.. زوجة فريد شوقي تكشف حزمة أسرار

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عبد القادر وحيد

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ذكري ميلاده

سهير ترك

في ذكرى ميلاده التي تحل اليوم 30 يوليو كشفت السيدة سهير ترك زوجة الفنان فريد شوقي تفاصيل مثيرة عن الفنان الراحل.

وامتدت العلاقة الزوجية بين السيدة سهير ترك، والفنان الراحل فريد شوقى قرابة 30 عاما، حيث أنجبت منه ابنتين وهما الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير.

وبحسب ما ذكرته للوطن فقد كان الفنان الراحل شخصا رومانسيا من الدرجة الأولى، فهو فى البيت كان ملك الرومانسية، ويعشق كلمة الحب ويقدسها، مؤكدة أن البيت كان خلية حب بسببه.

 وأضافت ترك أنني لم أترك خناقة أو مشادة بيننا طيلة فترة الزواج، كما أنه لم يمد يده أو يضرب واحدة من ابنتيه.

وتابعت في تصريحاتها: كان زوجا مثاليا، ولا أتذكر أن هناك خناقة زوجية حدثت بيننا، منوهة أنه لم يكن يهادينى بعد مشاكلنا حتى لا يكون التصالح مصلحة.

وأاشرت إلى أنني أتذكر أن أول هدية لى من فريد كانت عبارة عن أسورة ذهب بعد ولادتي لابنتي الكبيرة عبير.

كما أنه كان أحن أب فى الدنيا على بناته ، ولا يمكن أن يقسو عليهما، فكانتا بالنسبة له الحياة، وأتذكر أنه لو زعق لهما يوماً كان لا يستطيع أن يخلد للنوم دون أن يصالحهما، فكان يقول لى روحى هاتى البنات وصالحينى عليهم.


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