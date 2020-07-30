» شاهد.. ضيوف الرحمن بمسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات

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تواجد حجاج بيت الله الحرام قبل قليل في مسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات، في ظل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأظهر مقطع فيديو التزام ضيوف الرحمن بالمسافات الآمنة وإرتداء الكمامات ، وفقاً لخطة المملكة للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم .


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