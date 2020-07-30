» قليل البخت.. إصابة شخص بكورونا 3 مرات

30 يوليه 2020 - 01:36 م

في واقعة نادرة، تكشف عن تطور جديد بعودة فيروس كورونا للشخص بعد التعافي منه، حيث أصيب شخص أوكراني بالفيروس 3 مرات.

وفي التفاصيل قال فلاديمير بوغايشوك رئيس مديرية الصحة الإقليمية بمقاطعة ترنوبل في أوكرانيا ، بأن أحد الأشخاص أصيب بفيروس كورونا ، منوها أن نفس الرجل قد تعرض للإصابة مرتين قبل الثالثة.

وأضاف أنه إذا كانت العدوى تصيب المريض للمرة الثالثة، فهذا يعني، أن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي سابقا، لا تحمي من خطر التقاط العدوى مجددا.

وأوضح أنه يلاحظ تدهور الوضع الوبائي في المنطقة، ولكن رغم ذلك تبلغ نسبة إشغالات الأسرَّة في المؤسسات الطبية من جانب المصابين بالفيروس التاجي خلال الموجة الأولى حوالي 26.7?.